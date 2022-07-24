YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor - Son Dakika
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YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor

24.07.2022 23:00
YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor

Video içerik uygulaması YouTube, daha fazla kitleyi platforma çekmek için hem Müzik uygulamasına, hem de Keşfet bölümüne yeni özellikler getiriyor.

Google'ın sahip olduğu müzik akışı platformu YouTube Music, kullanıcıların dinleme davranışlarına göre sıra ve radyo güncellemeleri almaya yardımcı olacak yeni bir Dinamik sıra özelliği test etmeye başladı.

İlk raporlara göre, kullanıcılar mevcut şarkının yarısındayken yeni bir parçaya atlarlarsa YouTube Müzik oynatma sırasını değiştirecektir.

Rapora göre, bu canlı güncellemeler, bir kullanıcının mevcut bir radyodan memnun kalmamasına ve başka bir sıra oluşturmak için tamamen farklı bir şarkı seçmesini sağlayacak.

Bunun pratikte ne kadar iyi olduğu görülecektir. İlk raporlara göre, YouTube Music'in eklenirken daha önce beğenilen/çalınan şarkıları seçtiğini söylüyor.

YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor

YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor

Teknoloji devi, daha fazla manuel iyileştirme için sıradaki şarkıyı test filtresi oluşturmaya başladı.

Geçen ay, YouTube Music'in web uygulaması, müşterilerin şarkıları, özellikle belirli çalma listelerine eklerken toplu olarak ekstra basit bir şekilde işlemesine olanak tanıyan yepyeni bir özellik ekledi.

Müzik aktarıcının web arayüzü artık liste görünümlerinde birden fazla şarkı seçme seçeneği sunuyor.

Yeni işlevsellik, kullanıcıların bir oynatma listesine eklemek istediği birden çok öğeyi seçmeyi kolaylaştırıyor.

YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor

YouTube, Keşfet Sekmesine Bazı Yeni Özellikler Getiriyor

YouTube, Konu çubuğu ana sayfanın en üstünde yer alan Keşfet çipinin yerini alan yeni bir genişletilebilir menüyü test etmeye başladı.

Trend olan hedef sayfalarını (Oyun, Müzik, Haberler vb.) ortaya çıkarmak için menüyü açar ve sizin için en ilginç içeriği biraz daha hızlı bulmanıza yardımcı olur.

Keşfet sekmesi şu anda en üstte hedef sayfalar için simgeler ve altta Trend olan videolar için yepyeni bir sayfa açıyor.

YouTube, bu yeni menü kullanıcı arayüzünün şu anda iOS ve Android'deki kullanıcıların küçük bir yüzdesiyle test edildiğini söylüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Youtube, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YouTube, Müzik ve Keşfet Bölümlerine Yeni Özellikler Ekliyor - Son Dakika

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