YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar

Dünyanın en büyük içerik platformlarından birisi olan YouTube, son yıllarda yakaladığı başarıyla adeta başka bir dünyaya evirildi. İçerik üreticileri için büyük bir gelir kapısı olan platform, kazancını da katlayarak büyüttü. Ancak şirket, son dönemde kullanıcılarını ücretli abonelik hizmetine yönlendirmek için bazı tatsız yollara başvuruyor.

VİDEO BAŞINDA 5 REKLAM İZLENECEK

Birçok içerik platformu gibi YouTube da ücretli abonelik sistemine yönelik yatırımlarını arttırıyor. Ücretsiz katmanda da hizmet veren platform, uyguladığı caydırıcı politikalarla kullanıcılarına adeta YouTube Premium abonesi olun mesajı veriyor. YouTube, Premium olmayan aboneliklerinde ilk olarak 5 saniyeyi geçmeyen 1 reklam kullanıyordu. Ancak gelinen son durumda platform, 10 saniyeleri geçen 2 reklam koyabiliyor. Gelen haberlere göre şirket, artık işin boyutunu daha da arttırıyor. Platform, ücretsiz abonelik hizmeti alan kullanıcılarına arka arkaya 5 reklam göstermek için gerekli test çalışmalarına başladı.

KULLANICILARDAN TEPKİ TOPLADI

YouTube'un bu politikası, beklenildiği üzere ücretsiz kullanıcılarından büyük tepki topladı. Arka arkaya atlanamayan 5 reklam yayınlanmasına tepkiler çoğalırken Team YouTube Twitter üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve değişen bir şeyin olmadığını ima etti.

Team YouTube hesabının açıklamasına göre normal düzende YouTube reklamları 5 ile 30 saniyeler arası değişkenlik gösteriyor. Arka arkaya 5 reklam politikasında da her bir reklamın uzunluğu 6 saniye olacak. Böylelikle kullanıcının reklam bölümünde harcadığı süre aynı kalacak. Elbette bu açıklama ücretsiz kullanıcıları tatmin etmedi. Şimdilik bazı kullanıcılar üzerinde test edilen özelliğin kısa süre içinde tüm sürümlerde olması bekleniyor.