YouTube, sahte hesap ve spam yorumlara savaş açıyor! - Son Dakika
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YouTube, sahte hesap ve spam yorumlara savaş açıyor!

01.07.2022 11:53
YouTube, sahte hesap ve spam yorumlara savaş açıyor!

YouTube, spam yorumlar ve içerik oluşturucuların kimliğine bürünen sahte hesaplara karşı üç yeni önlem üzerinde çalıştığını açıkladı

YouTube, video paylaşım platformlarının başında geliyor. Hemen her videonun bulunabildiği platform neredeyse herkes tarafından benimsenmiş durumda. Bu kadar çok kullanıcı ve içeriğin olduğu YouTube gibi bir platformda sahte hesap ve spamlar da bir o kadar fazla oluyor tabi ki. YouTube da bu durumlara karşı yeni önlemler almaya başladı.

YouTube dolandırıcılık ve spam yorumlar için önlemleri sıraladı

YouTube, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada içerik oluşturucuların kimliğine bürünen sahte hesaplar ve spam yorumlara karşı üç yeni önlem üzerinde çalıştığını açıkladı. Bunlardan ilki abone sayısını gizleme özelliğinin kaldırılması olacak. Bunun yanı sıra kullanıcı adlarındaki özel karakterlere kısıtlama getirilirken yorum denetimi de geliştirilecek.

Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları

YouTube, abone sayılarını gizleme özelliğinin kaldırılması ile insanların içerik oluşturucuları taklit etmesinin önüne geçileceğini umuyor. YouTuberlar bu konu hakkında oldukça şikayetçi. Büyük kanallarının logosunu ve ismini kullanan kişiler, bu yolla takipçileri dolandırıyor. Abone sayısı gizleme özelliği 29 Temmuz ile birlikte kaldırılacak.

YouTube, sahte hesap ve spam yorumlara savaş açıyor!

YouTube, yorum denetimi konusunda ise 'Disiplini Arttır' seçeneği getiriyor. Bu seçenek ile birlikte içerik altındaki yorumlar 100 farklı dilde denetlenmeye başlayacak. Bu denetime takılan yorumlar 'inceleme için bekletilecek'. Yorumların video altında görünmesi için ise içerik oluşturunun kendisi tarafından onaylanması gerekecek.

YouTube, sahte kanalların önüne geçebilmek adına özel karakterleri de sınırlıyor. Yani bir dolandırıcı " $hiftdélété " gibi isimle bir kanal açamayacak. Her ne kadar bu örnek çok belirgin olsa da kötü amaçlı kişiler küçük karakter değişimleri ile birçok kişiyi dolandırabiliyor.

YouTube özel karakter kısıtlaması ve yorum denetiminin ne zaman devreye gireceğini ise henüz açıklamadı. Ancak bu özelliklerin de yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor. Peki siz YouTube'un sahte hesap ve spam yorumlar karşısında aldığı önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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