YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro - Son Dakika
Üye Girişi

YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro

24.08.2022 21:50
YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro

Yapılan bir araştırma, YouTube'un Alman ekonomisine 2021 yılında 1,2 milyar eurodan fazla katkı sağladığını ortaya koydu.

Yapılan bir araştırma, YouTube'un Alman ekonomisine 2021 yılında 1,2 milyar eurodan fazla katkı sağladığını ortaya koydu. Almanya'da 100 binden fazla abonesi olan YouTube kanalı sayısının 5 bin olduğu açıklandı.Yapılan bir araştırmaya göre, video paylaşım sitesi YouTube, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasına 2021 yılında 1,2 milyar eurodan fazla katkı sağladı.

İngiliz danışmanlık şirketi Oxford Economics'in yaptığı çalışma, YouTube'un Almanya'da 30 bini aşkın kişiye tam zamanlı iş sağladığına işaret etti.

ABD'de 2005 yılında kurulan ve şu an Google'a ait olan YouTube, dünya genelinde ayda 2 milyardan fazla kullanıcının siteye girdiğini ve her gün 1 milyar saati aşkın video izlendiğini belirtiyor.

YouTube, Almanya'da ise 15 yıldır aktif. YouTube Almanya'nın başındaki isim olan Andreas Briese, Almanya'da Ocak 2020 ve Aralık 2021 dönemleri arasında günlük izlenme süresinin üç katından fazla arttığını ifade etti.

Almanya'daki ortalama bir yetişkin, günde yaklaşık 40 dakika YouTube izliyor.

YouTube'u akıllı telefon ya da bilgisayardan ziyade televizyondan izleyenlerin oranı da giderek artıyor. Almanya'da geçen Aralık ayında televizyondan YouTube izleyen kişi sayısının 30 milyon olduğu açıklandı.

Abone sayıları dikkat çekti

Kanalların abone sayılarındaki artış da bu platformun erişim gücünü gözler önüne serdi.

Almanya'da 100 binden fazla abonesi olan kanal sayısının 5 binin üzerinde olduğunu ifade eden Briese, bunun yüzde 20 oranında bir yıllık artışa tekabül ettiğini söyledi.

YouTube Almanya yöneticisi Briese, 1 milyondan fazla abonesi olan kanal sayısının ise 400'ün üzerinde olduğunu ve bunun da yüzde 15'lik bir artış anlamına geldiğini belirtti.

Araştırma kapsamındaki bulgulara, Almanya'daki 3 bin YouTube kullanıcısı, 670 içerik üreticisi ve 500 işletmeyle yapılan görüşmeler sonucunda ulaşıldı.

YouTube'un Almanya ekonomisine katkısı hesaplanırken, YouTuber'lardan alınan bilgilerin yanı sıra müzik sektörünün yayımladığı gelir tablolarının dikkate alındığı, ancak YouTube'un bizzat kendisinden herhangi bir veri alınmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Almanya'da demans hastası bir Türk'ten 3 haftadır haber alınamıyor Almanya'da demans hastası bir Türk'ten 3 haftadır haber alınamıyor Ifo: Yüksek enflasyon Almanların Kovid-19 döneminde biriktirdiği tasarrufları eritiyor Ifo: Yüksek enflasyon Almanların Kovid-19 döneminde biriktirdiği tasarrufları eritiyor
Kaynak: Deutsche Welle

Araştırma, Almanya, Youtube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: YouTube'un Alman ekonomisine katkısı en az 1,2 milyar euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement