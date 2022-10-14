Başkasının videosunu YouTube'a yüklemenin cezası! - Son Dakika
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Başkasının videosunu YouTube'a yüklemenin cezası!

14.10.2022 20:41
Başkasının videosunu YouTube'a yüklemenin cezası!

YouTube üzerinden oluşturulan içerikler, telif hakları ile korunuyor. Bu sayede oluşabilecek ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YouTube, günümüzde pek çok kişi ve kuruluşun yayın ve içerik hazırladığı bir platform olarak öne çıkıyor. Birçok kişiye kendisini ifade edebilme şansı veren YouTube, videolar aracılığı ile insanların birbirlerine ulaşmasını sağlıyor. Her platformda olduğu gibi YouTube üzerinde de belli başlı sorunlar bulunuyor.

YouTube'da telif hakkı nasıl işliyor?

Bunların başında ise telif hakkı geliyor. YouTube üzerinden oluşturulan içerikler, telif hakları ile korunuyor. Bu sayede kişilere yönelik oluşabilecek ihlallerin önüne geçmek hedefleniyor. Youtube da bu konuya oldukça önem veriyor ve kullanıcılarını oluşabilecek sıkıntılardan koruma konusunda çeşitli önlemler alıyor.

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Telif hakkını açıklamak gerekirse; bir kişi ya da kişilerin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.

Başkasının videosunu YouTube'a yüklemenin cezası!

Birçok ülkede, fiziksel ortama kaydedilmiş orijinal bir eser oluşturan kişi bu çalışmanın telif hakkına sahip olur. Telif hakkı sahibi olan kişiler, eserin kullanım haklarına da sahiptir. Çoğunlukla, yalnızca telif hakkı sahibi, eserin başka birisi tarafında kullanılıp kullanılamayacağına karar verir. Bu haklar ayrıca, hukukumuzda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunuyor.

Peki başkasının videosunu YouTube'a yüklemek suç mu? Bazı durumlarda telif hakkıyla korunan bir eserin, sahibinin telif hakkını ihlal etmeden kullanılması mümkündür. Öncelikle eğer video sahibinden izin alınarak paylaşım yapılması gerekmekte. Eğer gerekli izinler alınırsa video içeriği YouTube'da paylaşılabilir.

Başkasının videosunu YouTube'a yüklemenin cezası!

Telif hakkının ihal edilmesi durumunda ise izinsiz şekilde video paylaşan kişi Youtube platformuna, şikayet edilir. Telif hakkının ihlalinde Youtube Platformun telif hakkı ihlali başvurusunda bulunan kişi FSEK kapsamında karşı tarafı çeşitli şekillerde mahkemeye verebilir.

FSEK kapsamında, bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın kullanan kişi ise bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılabilir. O yüzden başka birisinin videosunu YouTube'da paylaşmadan önce bunları bilmenizi öneririz.

Peki siz başkasının videosunu YouTube'a yüklemek konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Teknoloji, Son Dakika

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