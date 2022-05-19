YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor! - Son Dakika
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YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor!

19.05.2022 12:36
YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor!

Video akış devi YouTube, kullanıcıların video içinde en çok tekrar oynatılan kısmı görme ve oraya atlama özelliğini duyurdu! İşte detaylar..

Video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları için pratik bir özelliği test etmeye başladı. Yenilik sayesinde YouTube kullanıcıları bir video gönderisinin en çok tekrar oynatılan kısmını görecek ve oraya hızlı bir şekilde geçiş yapacak. Peki, özelliğin detayları neler ve nasıl olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

YouTube, en çok tekrarlan grafiği ekleyecek!

YouTube, yeni özellikle bir video gönderisinin en çok hangi bölümlerinin tekrar edildiğini grafikle gösterecek. Bu sayede kullanıcılar, videonun en çok tekrarlanan kısmına hızlı bir geçiş sağlayacak. Eğer videoda yüksek olan grafik varsa o kısım en sıklıkla oynatılan yer olmuş olacak.

Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak!

Google, YouTube'un bu özelliğini uzun süredir test ediyordu. Yenilik, bugün itibariyle masaüstü ve mobil kullanıcılarına kullanılma açılmaya başladı.

YouTube, videolar için kullanışlı bir özellik getiriyor!

Sosyal medya platformu, video bilgilerini daha iyi bir şekilde gösterecek ve işlem yapmaya yarayacak yeni tam ekran modundan da bahsetti.

Firma, ek olarak bugün içerik oluşturucuları için de önemli bir özelliğini daha duyurdu. YouTube, Yönlendirmeler adlı özelliğiyle iki oluşturucusu tek bir canlı yayın üzerinden alışveriş yapmasına izin verecek. Bu fonksiyon, iki hesabın da takipçisini yayına toplayacağı için dikkat merak uyandıracak. Kişilerin yaptığı alışveriş sayesinde içerik oluşturucuları da buradan gelir elde edecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube 'un videoda sık tekrar oynatılan bölümüne hızlı atlamayı sağlayan özellik işinize yarayacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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