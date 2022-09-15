Youtube videolarınızın istatistiklerini arttıracak yöntemler

Günümüzde sadece bir yayın platformu olmakla kalmayan ve video kavramı ile bütünleşen YouTube, hem içerik tüketenler hem de içerik üretenler tarafından kullanılıyor. Bir kanala sahip olan ve gelişme hedefleri bulunan kişiler için videoların yeterince iyi izlenmeler alması oldukça önem arz ediyor. Bu nedenle birçok kanal, hangi stratejiler ve iyi yöntemler videoların daha başarılı şekilde izlenmeler almasını sağlar bunu merak ediyor.

YouTube kanalınızı nasıl büyütürsünüz?

Videolara dinamik bir hareketlilik kazandırmak için onları her yönüyle paylaşıma hazır bir duruma getirmek gereklidir. İlgili videolara hangi görsel kapakların eklendiği bu noktada önemlidir. Çünkü insanlar direkt olarak bir videoyu izlemek için tıklama yapmadan önce onun kapağına bakarlar.

Daha sonra onu izleyemeye başlayıp birtakım fikirlere varırlar. İçerik yeterince kaliteliyse kanala abone olmayı tercih ederler. Videolara alakalı ve güzel başlıkları eklemek de yine istatistikleri en olumlu yönde artırmaya fırsat tanır.

Diğer taraftan o içerikle alakalı en uygun hashtag ve seo kelimelerini kullanmak da daha fazla kişinin önüne çıkılması potansiyellerini artırır. Diğer taraftan mutlaka paylaşılan Youtube videolarını Twitter, Instagram veya Facebook gibi bilinen sosyal mecralara eklemek gerekir.

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Çünkü direkt oradan alınacak etkileşimler sayesinde de harika şekilde Youtube videolarının izlenme istatistikleri iyi olarak artırılır. Bunun dışında izlenme artırma için faydalı olacak bir diğer seçenek ise büyümek.

Kanalınızın takipçi sayısını artırın

Kanalınızın izlenme sayısını artırmanın bir diğer basit yolu ise takipçi sayısını artırmaktan geçiyor ve hesabınızı organik olarak büyütmekten geçiyor. Organik büyümeyi hızlandırmak için kullandığınız sosyal medya platformunun reklam verme seçeneklerini kullanabilir, farklı bir hesap satın alıp onu kendi hesabınıza çevirebilir ya da ajanslardan takipçi hizmeti satın alabilirsiniz. Buradan gelen izlenmelerin size sağlayacağı avantajlar ise şunlardır:

Algoritmanın dikkatini çekmek,

Daha kısa süreler içerisinde önerilenler arasında girmek,

Yeni insanların kanala abone olmalarını sağlamak,

Platformda trendlere çıkma şansını elde etmek,

Genel itibariyle Youtube izlenmelerini artırmak için çeşitli hizmetlerden yararlanılması, kanal sahiplerini bu tür konular çerçevesinde harika fırsatları elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda bilinen en güvenilir platform diyebileceğimiz YouTube Market, son derece etkili izlenme hizmetleri ile Youtube içerik üreticilerinin bir numaralı yardım kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

Youtube Görüntülenme Sayısı Nasıl Artar?

Youtube'daki videoların görüntülenmelerinin artması için önerilen videolar arasına girmek gereklidir. Çünkü bir video önerilenlerde olduğunda onun içeriğine yönelik arama yapan bir kişi ilgili videoya daha kolay şekilde ulaşır.

Bu güzel ve harika fırsatın elde edilmesi kanalın gelişimini çok önemli bir ölçüde destekler. Mevcut videonun yanı sıra diğer yüklenen videolar da algoritma tarafından hareketlendirilir ve kanal güzel bir popülarite kazanmaya başlar. Bu şekilde izlenmeler çok aktif bir şekilde artış gösterir.

Youtube İzlenmeyi Nasıl Sayıyor?

Youtube'un özel sistemi, izlenmeleri sayma konusunda daima algoritmasından yararlanıyor. İlk etapta yüksek kazançları hesaplamak için reklamların ne kadar süreyle izlendiğine bakıyor. Yaklaşık 30 saniyeye yakın şekilde reklamlar ilgili videoda izlenirse bu iyi bir maddi kazanç olarak kanala fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra bir videoyu izlenmiş saymak için izleyenin realitesini göz önünde bulunduruyor. Sahte tıklamalar videoya kesinlikle yansımıyor.

Youtube Videosu Nasıl Öne Çıkar?

Bir Youtube videosunu öne çıkarma konusunda genellikle çoğu insan, hazırladığı videonun reklamını verme yöntemini tercih ediyor. Sponsorlu olarak Adsense bünyesinde verilen reklamlar, kısa sürelerde çok sayıda insanın karşısına çıkıyor.

Bu durum izlenmelerin normalden çok daha fazla artmasına bir olanak tanır. Bundan dolayı bir kanalın gelişimi noktasında yeri geldiğinde video etkileşimlerini güçlendirmek için çeşitli Adsense reklamlarını da vermek gerekir.

Bunun yanı sıra daha uygun maliyetli bir yöntem olarak ajanslardan belirli hizmetleri satın almak videodaki etkileşimi yükseltir. Youtube, videonuzu organik olarak ön plana çıkarırken videonun kullanıcı etkileşimi göz önünde bulundurur. Yani videonuz ne kadar izlenir, beğenilir, yorum sayısı yükselirse; yeni kullanıcılara erişme oranınız o kadar artar.

Youtube İzlenme Süresi Ne Kadar Olmalı?

Youtube'da videoları istatistiki bakımdan izlenme konusunda güçlendiren şeylerden biri onların ne kadar iyi bir uzunlukta olduklarıdır. Minimum 8 dakika ve onun da üzerinde olan videoları algoritma çok daha güzel şekilde destekliyor.

Çünkü 8 dakika ve üzeri videolara içerikleri üretenler aynı zamanda bazı özel reklamlar da ekliyorlar. Reklamlar arasında çeşitliliğin iyi olması, videoya izlenme ve para kazandırma konusunda daha iyi dinamikler kazandırıyor.

Youtube Video Saat Kaçta Yüklenir?

Youtube'da başarılı bir kanal sahibi olmak için videoları düzenli şekilde kanala yüklerken aynı zamanda onların eklenme vakitlerine dikkat vermek gerekir. Çünkü insanlar bu platformda gün içerisinde bazı saatlerde çok daha yoğun şekilde giriş yapıyorlar.

Bu fırsattan istifade ederek kanaldaki videoyu öne çıkarma fırsatlarından daima yararlanmak gerekiyor. Genellikle öğle saatleri veya akşam 19: 00 civarlarında yüklenen videolara daha çok insanlar ulaşım sağlıyor. Bir de bu noktada hafta sonları tatil olan cumartesi ve pazar günlerini de daima dikkate almak gerekiyor.

Youtube'da 1000 İzlenme Ne Kadar?

Youtube bünyesinde her bir izlenme sayısına denk gelecek şekilde çeşitli ücretlerin belirlenmesi yapılıyor. İzlenmeler fazla oldukça bu platform, aktif içerik üreticilerine daha güzel miktarlarda paralar kazandırıyor.

Ülkeden ülkeye kazanç istatistikleri bazı farklılıklar gösteriyor. Türkiye şartların 1000 izlenme almak yaklaşık 7 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat bu rakam, videonuzun sektörüne göre de değişiklik gösterebilir. Eğer talebi yüksek bir sektörde video kategoriniz varsa 70 TL kazanmanızda mümkündür. Bu yüzden yeterince iyi para kazanmak için video izlenme sayılarını mutlaka artırmak gerekiyor.

Videolarım Neden Az İzleniyor?

Birçok Youtube içerik üreticisi insan, videolarının neden az izlendiği konusunda çeşitli sorunlar yaşıyor. Bunu meydana getiren etmenleri tek tek analiz ederek mutlaka ortaya çıkarmak gerekiyor.

Doğru küçük video resimlerinin seçilmemesi, anahtar seo kelime seçimlerini yanlış yapılması gibi unsurlar videoların öne çıkmasını bir hayli zorlaştırıyor. Bundan dolayı mutlaka video başlıklarına, açıklamadaki seo kelimelere ve ek video bağlantı linklerinin doğru kullanımına önem vermek gereklidir.

Youtube 4000 Saat Nasıl Yapılır?

Youtube'da bir kanalın para kazanma aktivitesi elde etmesi için 4000 saatlik izlenme en temel şartlardan biridir. Bu sayıya erişen ve bunu 1000 aboneyle destekleyen hesaplar artık kazanç elde etmeye hazır bir hale gelirler.

Kısa bir sürede 4000 saatlik izlenmenin elde edilmesi için güzel izlenme paketlerinden bu noktada bir destek alınıyor. Youtube Market üzerinde birbirinden farklı nitelikte birçok iyi kalitede izlenme paketleri yer alıyor. Onlar arasından herhangi birisini seçerseniz sizler de para kazanma için kanalınızı duruma açık bir hale getirirsiniz.

1 Milyon İzlenmeye Youtube Ne Kadar Para Veriyor?

Youtube bünyesinde 1 milyon izlenme, erişim sağlanacak en harika ve güzel rakamlardan biridir. Ülkeden ülkeye Youtube'da 1 milyon izlenme sayıları birtakım değişkenlikler gösterir. Türkiye'den ilgili duruma bakıldığından kazanç rakamlarının 2-3 bin dolar civarlarından 35-40 bin dolara kadar ulaştığı görülüyor.

Youtube İzlenmesi IP ye Göre mi?

Youtube'un her şeyi takip eden özel bir algoritma sistemi bulunuyor. Bir videoya hangi ülkeden ve konumdan izlenmenin geldiği, bu algoritma tarafından çok kısa bir sürede tespit ediliyor. Aynı kişilerin bir videoyu aynı IP'den defalarca izlemesi o videonun görüntülenme kapasitesini 3 ila 5 sayıdan daha fazla artırmaz.

Youtube'da En Çok Ne İzleniyor?

Youtube, özgürce çeşitli fikirler oluşturup bunu kolaylıkla hayata geçirmeye en uygun sosyal platformlar arasındadır. Burada hangi içeriklerin yoğun olarak izlendiğine göre bir kanal konsepti tercihi yapılmalıdır.

Çünkü böylesine titiz bir tercih her zaman uzun vadede daha güzel geri dönüşleri almaya bir fırsat tanıyor. Genellikle insanlar kendilerini eğlendiren içerikleri oldukça seviyorlar. Aynı zamanda bilmedikleri yeni şeyleri öğrenmeleri de onlar için önemli oluyor. Bu yüzden bilgi türü kanallara da sıkça yöneliyorlar.