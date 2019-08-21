YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
1 saat önce
YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, "robot savaşı" videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.
YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, "robot savaşı" videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:10
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