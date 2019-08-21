Son Dakika Haberleri: YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
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YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı

1 saat önce

YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, "robot savaşı" videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.

YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı, System.String[]

YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, "robot savaşı" videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:10 
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