Son Dakika Haberleri: Youtube yayıncısı Gözde Tezer deneyimlerini paylaştı
Son Dakika Güncel Youtube yayıncısı Gözde Tezer deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Youtube yayıncısı Gözde Tezer deneyimlerini paylaştı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün sektörden insanları bir araya getirdiği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Com.Week" etkinliğine konuşmacı olarak katılan Youtube yayıncısı Gözde Tezer, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde deneyimlerini paylaştı.

Youtube yayıncısı Gözde Tezer deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün sektörden insanları bir araya getirdiği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Com.Week" etkinliğine konuşmacı olarak katılan Youtube yayıncısı Gözde Tezer, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde deneyimlerini paylaştı.


Yıllarca geleneksel medya kanallarında çalıştığını ifade eden Gözde Tezer şunları söyledi: "Yıllarca televizyon kanallarında çalıştım ve orada iletişim nedir, onu öğrendim. Kendimi keşfettiğim dönemlerim; muhabirlik zamanlarım oldu. Büyük bir medya kanalında yıllarca farklı olmak için çaba gösterdim; ancak sonrasında 'neden kendi işimi kurmuyorum' diye düşündüm. Youtube'da içerikler üretebileceğimi fark ettikten hemen sonra kameramı alıp içerik üretmeye başladım. Bu konuda kendime sorduğum sorular şunlardı aslında. 'Bu hayattan beklentim ne?', Daha özgür olmak mı, daha çok para kazanmak mı?' İşte tam bu soruların cevabını aradığım dönemde Youtube'da kendime bir yol edindim. Bu karar aşamasında da spikerlik teklifleri geldi; ama kendi işimin patronu olmak beni daha mutlu edecekti. Öyle de oldu."


Yaptığı bazı işlerden bahseden Gözde Tezer, daha sonrasında da katılımcıların sorularını cevapladı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Youtube, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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