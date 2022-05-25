YouTube yorumlarında köklü yenilik: Yeri değişiyor - Son Dakika
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YouTube yorumlarında köklü yenilik: Yeri değişiyor

25.05.2022 14:36
YouTube yorumlarında köklü yenilik: Yeri değişiyor

YouTube masaüstü versiyonunda önemli bir değişiklik yaptı, yorumlar panelini aşağıdan alıp sağ tarafa konumlandırdı.

Popüler video paylaşım sitesi YouTube, masaüstü versiyonunda önemli bir değişikliğe gidecek. Bilindiği üzere YouTube mobil uygulamasında yorumlar paneli, beğen ve paylaş gibi butonların hemen altında bulunurken; web sürümünde ise video açıklamasından sonra yer alıyor.

Mobilde yorumların küçük bir önizlemesi de görülüyor ve buna dokunulduğunda da tamamı ekrana geliyor. Google şimdi bu deneyimi bilgisayarlara taşımak için harekete geçti.

YouTube yorumlar panelini sağa aldı

İlk defa Creator Insider kanalında tanıtılan güncellemeyle YouTube'un web versiyonunda yorumlar paneli sağa taşındı. Böylelikle daha kolay bulunur hale gelmiş oldu. Ancak şirket eski sisteme tamamen veda etmeyecek.

Her zaman olduğu gibi, videonun altında bir tane yorum bulunmaya devam edecek ve buna tıklandığında geriye kalanlar sağ tarafta açılan panelde görüntülenebilecek. Kullanıcı videoya gelen bütün yorumları burada okuyabilecek.

Konuyla alakalı resmi açıklama da geldi. YouTube bu değişikliği yapma sebebini, kullanıcıların yorum okurken videoyu izlemeye devam edebilmelerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Mevcut sistemde yorumlara bakmak için aşağı inmek gerekiyor ve bunu yapınca video penceresi ister istemez ekrandan kayboluyor.

YouTube'un Rusya yaptırımının faturası ortaya çıktı

Yeni özellik bu haftadan itibaren kullanıma sunulmaya başlandı ve paylaşılan bilgiye göre tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. YouTube bir yandan geçtiğimiz günlerde, videonun oynatma çubuğunda önemli saniyeleri vurgulamaya başladı ve bu sayede sıkıcı anları atlamayı kolaylaştırdı.

Ayrıca şirket herkese açık beğenmeme sayılarını kaldırdığı için de eleştiriliyor. CEO Susan Wojcicki ise içerik üreticileri korumak için bu kararı almak zorunda olduklarını belirterek, tartışmalara son noktayı koydu.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Google, Güncel, Son Dakika

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