Fenomen Buse Can kimdir?

Buse Can 14 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu ve Beykent üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. Instagram Tiktok ve Youtube hesaplarında saç ve cilt bakımı videoları, kıyafet kombini içerikleri üretmektedir. Instagram'da 200 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'daki kullanıcı adı busecanbc'dir.
Buse Can'ın Youtube da 30 bin, Tiktok ta ise 50 bin takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'taki kullanıcı adı busecanbcc'dir. Global markaların reklam yüzü olan Buse Can, kadınlar arasında saç bakımı noktasında verdiği bilgi dolu içerikler ile popüler olmuştur. Instagram'daki viral videoları ile ün kazanmıştır.
Öncülük edip yurtdışında popüler olan Hair Oiling akımını Türkiye'ye ilk kez getirip, viral olması ile şöhret kazanmıştır. Viral videolarından bir tanesini sizler için paylaşıyoruz. Hair Oiling Buse Can videomuz sizlerle.
Cilt bakımı ve saç bakımı noktasında kritik bilgiler vererek birçok kişiye destek olmaya devam etmektedir. Saç dökülmesi nasıl önlenir sorusunu sorup arayışta olan kişilere Instagram hesabından aydınlatıcı bilgiler vererek geniş bir kitlenin sorunlarına ışık tutan Buse Can, saç çıkarma çözümü arayan kişilere de yardımcı olacak bilgileri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için içerik üretmeye devam edeceğini belirten Buse Can, takipçilerine ücretsiz bilgi paylaşımı içerikler üreterek sevgisini kazanmaya devam ediyor. Cilt ve saç bakımı konusunda yurtdışından da takip edilen Buse Can saç bakımı nasıl yapılır ve cilt bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabını arayan birçok yabancı takipçisine hitap ediyor.
Buse Can 14 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.
Buse Can, Mesut Şeker'in sahibi olduğu Mica Reklam Ajansı bünyesinde bulunmaktadır. Tüm reklam süreçlerini Mesut Şeker'in kurucusu olduğu Mica Reklam Ajansı yönetmektedir. Ekşi sözlük Buse Can başlıklarında adından sıkça söz ettiren fenomen ile iletişim kurabilmek için Mesut Şeker in yönetimindeki Mica Reklam Ajansı ile bağlantı sağlanması gerekmektedir.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
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