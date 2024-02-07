Fenomen Buse Can kimdir?

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Buse Can 14 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu ve Beykent üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. Instagram Tiktok ve Youtube hesaplarında saç ve cilt bakımı videoları, kıyafet kombini içerikleri üretmektedir. Instagram'da 200 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'daki kullanıcı adı busecanbc'dir.

Buse Can'ın Youtube da 30 bin, Tiktok ta ise 50 bin takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'taki kullanıcı adı busecanbcc'dir. Global markaların reklam yüzü olan Buse Can, kadınlar arasında saç bakımı noktasında verdiği bilgi dolu içerikler ile popüler olmuştur. Instagram'daki viral videoları ile ün kazanmıştır.

Öncülük edip yurtdışında popüler olan Hair Oiling akımını Türkiye'ye ilk kez getirip, viral olması ile şöhret kazanmıştır. Viral videolarından bir tanesini sizler için paylaşıyoruz. Hair Oiling Buse Can videomuz sizlerle.

Cilt bakımı ve saç bakımı noktasında kritik bilgiler vererek birçok kişiye destek olmaya devam etmektedir. Saç dökülmesi nasıl önlenir sorusunu sorup arayışta olan kişilere Instagram hesabından aydınlatıcı bilgiler vererek geniş bir kitlenin sorunlarına ışık tutan Buse Can, saç çıkarma çözümü arayan kişilere de yardımcı olacak bilgileri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için içerik üretmeye devam edeceğini belirten Buse Can, takipçilerine ücretsiz bilgi paylaşımı içerikler üreterek sevgisini kazanmaya devam ediyor. Cilt ve saç bakımı konusunda yurtdışından da takip edilen Buse Can saç bakımı nasıl yapılır ve cilt bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabını arayan birçok yabancı takipçisine hitap ediyor.

BUSE CAN KİMDİR?

Buse Can 14 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

Buse Can, Mesut Şeker'in sahibi olduğu Mica Reklam Ajansı bünyesinde bulunmaktadır. Tüm reklam süreçlerini Mesut Şeker'in kurucusu olduğu Mica Reklam Ajansı yönetmektedir. Ekşi sözlük Buse Can başlıklarında adından sıkça söz ettiren fenomen ile iletişim kurabilmek için Mesut Şeker in yönetimindeki Mica Reklam Ajansı ile bağlantı sağlanması gerekmektedir.