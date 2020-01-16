YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Dünya

YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti

14 dakika önce

Kağıt havluların havuzdaki suyu emip ememeyeceğini test eden bir video yayınlayan YouTuber, 100 bin kadar rulo kullanınca beğeniden ziyade tepkiyle karşılaştı. YouTuber yarattığı çevre kirliliği ve israfı nedeniyle eleştirildi.

Tyler Oliveira adlı YouTuber, "1 milyon adet kağıt havlu bir yüzme havuzunu içine çekebilir mi?" başlığıyla yayınladığı videoda, bu sıra dışı merakını test etti.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'a, yanlışlıkla havuza bir bardak su döküp bunu kağıt havluyla almaya çalışırken göründüğü bir video yüklediğini ve gelen yorumlardan ilham aldığını söyleyen Oliveira, "Dünyanın geri kalanının benim bu merakımı paylaştığını hiç bilmiyordum" dedi.

1 MİLYONDAN FAZLA RULO GİDECEĞİNİ ANLAYINCA DENEYDEN VAZGEÇTİ

İnternetin gücünü kullandığını söyleyen Oliveira, kullanıcıların kendisine gönderdiği 100 bin kağıt havlu rulosuyla da büyük havuz deneyine girişti. Ancak bir noktada tüm suyun emilmesi için 1 milyondan bile fazla rulo gerekeceğini fark eden Oliveira, bu kez de çıkan çöpten nasıl kurtulacağını sorguladı.

5 LİTRE SUYLA TEST ETTİ

Videonun sonunda testinin ölçeğini daraltması gerektiği düşünen Oliveira, bunu bir kovada yaklaşık 5 litre suyla denedi. YouTuber suyun tamamen emilmesi için 145 rulo gerekeceğini savundu.

YouTube'da 589 binden fazla takipçisi bulunan Oliveira'nın havuza ruloları attığı video yaklaşık 160 bin kez izlendi.

"KAÇ TANE AĞACI ZİYAN ETTİN"

Ancak Oliveira'nın takipçileri genç adamı eleştiri yağmuruna tuttu. Bir kişi "Bize kirlilikten ve çöpten bahset" derken bir diğeri de "Kaç tane ağacı ziyan ettiğine inanamıyorum" ifadelerini kullandı. Oliveira ise kendini "Ben onları kullanmasam da bu kağıt havlulular var olacaklardı" sözleriyle kendini savundu.

YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti
Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:40 
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