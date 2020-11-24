YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır - Son Dakika

YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır

24.11.2020 00:43

YouTuber Enes Batur, Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Ağaca çarpan Batur'a sosyal medyadan bir kişi, "Memlekete hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" dedi. Batur söz konusu paylaşıma tepki gösterip, "1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır" yanıtını verdi.

Ünlü YouTuber Enes Batur, Etiler'de lüks otomobiliyle ağaca çarpıp ölümden dönmesiyle ilgili sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

"Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" diyen bir kullanıcıya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

DOĞUM YILI KADAR FİDAN DİKECEK

Enes Batur, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır" yorumunu yaptı.

YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır

NE OLMUŞTU?

Enes Batur, Etiler, Nispetiye Caddesi'nde lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.

YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır

Enes Batur, Etiler, Medya, Kaza, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır - Son Dakika Magazin


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