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YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi - Son Dakika

YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi

23.06.2021 21:49

YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videodan sonra büyük tepki toplayan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında çıkan yakalama emrinden sonra mahkemeye avukatıyla gelerek ifade verdi.

YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi

İSTANBUL - Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videodan sonra büyük tepki toplayan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında çıkan yakalama emrinden sonra mahkemeye avukatıyla gelerek ifade verdi. Bakhshalıyev, "Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktu" dedi.

Bağcılar'da su satan çocukla ilgili video çektikten sonra gündeme gelen sonrasında da videonun kurgu olduğu tespit edilen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbeycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshalıyev hakkında mahkeme yakalama emri çıkarmıştı. Fariz Bakhshalıyev ile avukatı Hüseyin Dağ Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifadesini verdi.

Fariz Bakhshalıyev, "Ben sosyal medyada içerik üretiyorum ve bunları da paylaşıyorum. Olay şöyle oldu; mendilci çocuklarla ilgili video çekelim, insanlar da onları görünce yardımcı olsunlar diye farkındalık oluşturalım diye düşündük. Bunun içinde göze hitap edecek birini bulalım diye araştırıyorduk. O sırada mağdurun ailesi beni buldu. Çocuklarının bir ajansta kayıtlı olduğunu ve böyle bir rol yapabileceğini söyledi. Bu nedenle bu çocukla bir video çekip, Youtube'da yayınladık. Bir anda çok kişi videoyu izledi, birçok yorum yapıldı, ben de bunun bir kurgulama olduğunu kendi videomda açıkladım. Ancak ne olduysa yetkililer araya girince bir şeyler oldu ve olay bu aşamaya geldi. Kurgu olduğunu söyledi, bunu açıklayan bir videoda yayınladım. Mağdur kişinin ailesi müşteki olarak geçmiş ama biz o aileyle görüşüyoruz en baştan beri haberdardırlar, şikayetçi de olmamışlardı. Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Avukatı Hüseyin Dağ, "Sosyal medyada çokça konuşulması nedeniyle yasada suç olarak tanımlanmayan bir şeyin suç olarak kabulünün doğru ve hukuki olmadığı kanaatindeyiz" diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fariz Bakhshalıyev'in savunmasının alınması nedeniyle hakkında çıkan yakalama emrinin ve adli kontrol tedbirlerinin amacına ulaşması gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.

YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi
YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi
YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi
YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi

Hüseyin Dağ, Azerbeycan, Bağcılar, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa YouTuber Fariz yakalama emrinden sonra adliyeye gelerek ifade verdi - Son Dakika


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