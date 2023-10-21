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Youtuber Kadir Akman, canlı yayında intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Youtuber Kadir Akman, canlı yayında intihar girişiminde bulundu

Son Güncelleme: 21.10.2023 11:01

Konya'da online oyunlarla ilgili içerikler hazırlayan Kadir Akman, canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar etmek istedi. Özel harekat ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı Akman, elindeki tabancayla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, Akman'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA'da online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman (31), yaptığı canlı yayında başına tabanca dayayarak intihar edeceğini söyledi. Özel hareket ekiplerinin hazır bekletildiği adreste müzakerecinin ikna etmeye çalıştığı Akman, elinde tabancayla kapalı otoparktaki otomobiline binip kaçtı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Online oyunlarla ilgili Youtube içerikleri hazırlayan Kadir Akman, canlı yayında başına tabanca dayayıp intihara kalkıştı. Takipçilerinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Akman'ın evine gelen ekiplere kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekiplerinden yardım istendi. Özel harekat timi, kapalı otoparktan girip, Alkan'ın dairesinin bulunduğu kata çıkıp, hazırda bekledi. Müzakereci olarak görev yapan bir polis memuru da kapıyı açmayan Akman'ı ikna etmeye çalıştı. Bir taraftan canlı yayınını sürdüren ve elindeki tabancayı bırakmayan Akman, saat 13.30 sıralarında müzakereciye, Beni bırakın arabama gideceğim. Size ateş etmeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim dedi. Bunun üzerine Kadir Akman kapalı otoparktaki otomobiline binerek kaçtı. Akman, kaçarken başka araçlara da çarptı. Özel harekat polisleri de Akman'ın otomobilinin lastiklerine ateş açıp, 3'ünü patlattı. Ancak Akman, bölgeden hızla ulaştı.

OTOMOBİLİNİ TERK EDİP KAÇMIŞ

Bölgede yapılan aramada, Akman'ın otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat polisleri, Akman'a ulaşamadı. Otomobilin yanında bulunan bir çanta da bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Polis, psikolojik sorunları olduğu ileri Akman'ı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Youtuber Kadir Akman, canlı yayında intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Youtuber Kadir Akman, canlı yayında intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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