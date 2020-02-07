Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla Youtube'da yüz milyonlarca izlenme alan Reynmen, bir süredir üzerinde çalıştığı 5 şarkıdan oluşan Rnbesk albümünü sonunda çıkardı. Albümün ilk şarkısı Leila, Youtube'da kısa sürede büyük başarı elde etti.

"YOUTUBE TRENDLER"DE ZİRVEYE ÇIKTI

Youtube'da 20 milyon izlenmeyi aşan ve "trendler" sıralamasına giren Leila şarkısının klibi, dünya listelerinde 3, Türkiye'de 1. sırada yer aldı. Reynmen'in daha önceki şarkıları Derdim Olsun ve Ela da tıpkı Leila gibi dünya trendlerinde yerini almıştı.

AVRUPA'DA TURNEYE ÇIKIYOR

Şarkıya Hasan Kuyumcu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen'in başarısı ülke sınırlarını da aştı. Başarılı Youtuber, Rnbesk albümüyle Avrupa'nın 10 büyük şehrinde turne düzenleyecek. Reynmen, nisan ayındaki turne için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

SÜRPRİZ BİR İSİMLE DÜET YAPACAK

Nisan ayındaki turne öncesi sahne çalışmalarını sürdüren Reynmen, mart ayında sürpriz bir isimle düet yapıp yine adından söz ettirmeyi amaçlıyor.