Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü - Son Dakika
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Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen dondurmacı Halil Karakız'ın (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Mehmet Karakız, oğlunun zanlının babası olan Cengiz Gökçek'ten alacağı 15 bin liradan dolayı öldürüldüğünü öne sürdü.

Youtuber tarafından öldürülen gencin babası: Alacağı için öldürüldü, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen dondurmacı Halil Karakız'ın (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Mehmet Karakız, oğlunun zanlının babası olan Cengiz Gökçek'ten alacağı 15 bin liradan dolayı öldürüldüğünü öne sürdü.

Girne Antik Limanı'nda 5 Aralık'ta meydana gelen olayda arkadaşı Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen Halil Karakız'ın babası Mehmet Karakız konuştu. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçi Mehmet Karakız, oğlunun yaz sezonlarında turistik yelerde dondurma satarak hayatını kazandığını söyledi. Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısı Arif Gökçek'in babası Cengiz Gökçek'ten alacağı olan 15 bin lirayı almak için gittiğini belirten baba Karakız, oğlunun Kıbrıs'a gidişi ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş ama parayı vermiyor, 1 ay müsaade isteyerek 'Aralık ayında veririm' demiş. Bu arada da adam iş yerini kapatıp Kıbrıs'a kaçmış. Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor.Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. 'Baba Cengiz ustaya 15 bin lira para verdim. Ayın 1'ine vereceğini söyledi' dedi. Kendisine kızdım da 'Neden öyle yaptın, keşke vermeseydin?' dedim. O da 'Baba sezon bitince ayın 1'inde verecek' dedi. 1 Kasım'da verecek olduğu parayı oğlum parayı istiyor o da '1 ay müsaade et' dedi. Halil'e 'O parayı vermezler ona göre. Kimseyle alacak verecek içi tartışma. Verirse al, vermezse müsaade et, paranı az az vermesini söyle' dedim."

'ZATEN İNTHAR OLSA BENİ ARARLARDI'

Kendilerine ilk olarak Halil'in intihar ettiği bilgisini geldiğini ancak buna inanmadığını belirten Mehmet Kiraz, "Biz ilk haber verildiğinde 'İntihar etti' denildi. Eğer benim çocuğun intihar etmiş olsa Cengiz de, oğlu da beni tanıyor. Halil'in benim oğlum olduğunu, benim nerede çalıştığımı bildikleri için beni arar 'Ağabey gel böyle bir durum oldu, Halil bir hata yaptı, gel yardımcı olalım' derdi. Ama beni hiç aramadılar. Ne kendisi ne de oğlu hiç aramadı. İntihar olduğuna hiç inanmadım. İntihar olmadığını zaten biliyorduk. Bizim aklımıza bunlar sahil kenarında geziyordu, dalga bunları içeri çekti diye geldi. Ben oradaki ifademde de söyledim, kesinlikle intihar olmaz, düşünmez de" diye konuştu.

'YANLARINA KALMAZ, ADALTE GÜVENİYORUM'

Oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten, bunun için de davanın sonuna kadar takipçisi olacağını söyleyen Mehmet Karakız, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Türk adaletinin yerini bulacağına inanıyorum. Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Bundan sonra olayın peşine düşeceğiz, cezasını çeksin. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Bazı arkadaşlarına da söylemiş. Taziyeye gelen arkadaşları söyledi 'Paramı alıp geleceğim' demişti. Beni Kıbrıs'tan da aradı 'Baba iş olursa burada çalışırım' dedi. Ben de 'Gel memleketinde çalış' dedim. Allah'tan bulsunlar. Davanın kesinlikle peşinde olacağım. Zaten yanlarına kalmaz, adalete güveniyorum ve saygım sonsuz. Onun için kesinlikle yanlarına kalmaz."


Karakız, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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