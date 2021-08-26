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Yozgat 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika

Yozgat 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

26.08.2021 14:39
Yozgat 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı, System.String[]

Yozgat'ta düzenlenen 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Yozgat'ta düzenlenen 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Vali Ziya Polat, Yozgat Fuar Alanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirtti.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB ve sivil toplum kuruluşlarına fuarlara katılımı artırma konusunda yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Polat, "Biz üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız, satmak için de uygun ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Bizim marka üretmemiz lazım, ürettiğimiz marka değeriyle satmamız lazım." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Et ve Süt Kurumu'nun Yozgat'taki kombinesinde süt ünitesinin yeni yılın başında açılacağını söyledi.

Ünitenin günlük 110 ton süt işleyeceğini belirten Başer, "Süt ünitesi de Yozgat'ın tarım ve hayvancılığına artı bir değer katacak. Artık üretici kardeşlerimiz hemen yanı başındaki devlet kurumuna sütlerini satabilecek." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise fuarın Yozgat ekonomisine ve çiftçisine katkı sunacağını belirterek, "10. fuarımızı 160 bin kişi ziyaret etmişti. İnşallah bu fuarımızda daha fazla ziyaretci bekliyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan fuarı gezerek, firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Ziya Polat, Ticaret, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat 11. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika


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