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Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız - Son Dakika

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız

04.01.2022 15:50

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçen yıl yapılan ihbarların yarısından fazlasının asılsız olduğu bildirildi.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçen yıl yapılan ihbarların yarısından fazlasının asılsız olduğu bildirildi.

Merkezin müdürü Harun Esim, AA muhabirine, kendilerine 2021'de 494 bin 805 kişinin ihbarda bulunduğunu söyledi.

Çağrı merkezinde sağlık, emniyet, jandarma, orman, AFAD ve itfaiye birimlerinin bulunduğunu anlatan Esim, "Merkezimize gelen ihbarlar ilgili birimlere aktarılıyor ve olay yerine intikal ediliyor. Geçen yıl merkezimize yapılan çağrının yüzde 52'sini asılsız ihbar oluşturuyor. Bu ihbarlara zaman zaman idari işlem uygulanmaktadır." dedi.

Esim, asılsız ihbarların çalışanların işini zorlaştırdığını belirterek, "Vatandaş 'Burada ölüler var' diye ihbarda bulunuyor. 'Nereden arıyorsunuz?' dediğimizde 'Mezarlıktan arıyorum' diyor. 'Düğünüm var, davet ediyorum' diyenler oluyor. Yurt dışından arayıp annesine çiçek göndermek isteyenler oluyor. Bir vatandaş 2021'de merkezimizi 4 bin 94 kez aramış ve aramaya da devam ediyor. Bu kişi ile ilgili idari işlem yapıldı." diye konuştu.

Sağlık biriminden Fatma Akdağ da işlerini canla başla, fedakarca yaptıklarını ancak asılsız ihbarlar ve gereksiz ambulans taleplerinin kendilerini yorduğunu dile getirdi.

Bu konuda halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, "Bizi nöbetçi eczane gibi görenler oluyor. İlaç, bazen sigara istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İtfaiye biriminden Ahmet Güzeltaş ise asılsız ihbarları genellikle gençlerin yaptığına işaret ederek, "Arayanlar 'Yangın var' diyorlar, nerede olduğunu sorduğumuzda 'Kalbimde' diyor. Gereksiz yere burayı meşgul ediyorlar." dedi.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız
Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız
Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız

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112 Acil, Jandarma, İtfaiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 52'si asılsız - Son Dakika
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