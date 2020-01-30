Yozgat 2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat 2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü - Son Dakika

Yozgat 2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

6 saat önce

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdüYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü.

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Y., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Y. ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ekrem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Y'nin cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yozgat 2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

Sorgun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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