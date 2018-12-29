Son Dakika Haberleri: Yozgat'a 14 Doktor Atandı

Yozgat'a 14 Doktor Atandı

44 dakika önce

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat'a 14 uzman doktorun atandığını bildirdi.

Yozgat'a 14 Doktor Atandı, System.String[]
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat'a 14 uzman doktorun atandığını bildirdi.

Milletvekili Başer, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yapılan 84'üncü kura döneminde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden değişik branşlara 14 uzman doktorun Yozgat'a atamasının yapıldığını belirtti.

Başer, açıklamasında şu bilgelere yer verdi:

"Yozgat Şehir Hastanesine radyoloji, genel cerrah, çocuk sağlık ve hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, acil tıp uzmanı atandı. Sarıkaya ilçesine iç hastalıkları uzmanının, Yerköy'e fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Boğazlıyan'a çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Akdağmadeni ilçesine anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, Kadışehri ilçesine aile hekimi ve tabip, Aydıncık'a 1 tabip uzmanı, Saraykent'e 2 Tabip uzmanı atandı. Doktorların göreve başlamasıyla ilimizde önemli oranda doktor açığı kapanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Yusuf Başer, Milletvekili, Yozgat, Güncel
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