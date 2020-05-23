Yozgat'a Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.



Yozgat'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzeri etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.



Öte yandan korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da başladı. Kısıtlama ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. - YOZGAT