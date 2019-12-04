Son Dakika Haberleri: Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
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Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.

Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.


Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Giderek artan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar araçlarının üzerine biriken karı temizleyerek yola koyuldu. Giderek artan kar yağışı havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu.


Yozgat'ta uzun süre kar yağmasını beklediklerini söyleyen Ali Aydoğdu, "Çok mutluyuz kar yağdığı için çok gecikmişti. Susuzluk sorunumuz vardı, barajlardaki su giderek azalıyordu inşallah kesilmeden yağar. Yozgat'ımıza kar yakışıyor" dedi.


Şakir Albayrak ise, "Bizim memleketimiz kar memleketi karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
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