Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezinde gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Çamlık Milli Parkı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlardan Yaşar Özer, yaşanan kuraklığın ardından kar yağışına sevindiklerini söyledi.

İlde uzun süredir yağış olmadığını ifade eden Özer, "Bizler de çiftçiler de kar yağışına çok sevindik. İnşallah bundan sonra da yağışlar sürer." dedi.