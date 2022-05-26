YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

26.05.2022 10:45

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi.

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) acı haberi, Yozgat'taki ailesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

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