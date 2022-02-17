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Yozgat'a yeni kütüphane yapılacak - Son Dakika

Yozgat'a yeni kütüphane yapılacak

17.02.2022 16:50
Yozgat'a yeni kütüphane yapılacak

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, kente yeni il halk kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, kente yeni il halk kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

Çiftci, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Oktay'ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binasının şehrin dokusunu bozmadan yapılacağını aktaran Çiftci, şunları kaydetti:

"Yeni bina, klasik kütüphane hizmetlerinin çok ötesinde, kültür, sanat, tarih ve edebiyat merkezi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'e, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Bey'e yeni halk kütüphanesi projesine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yozgat ilimize daha konforlu, kolay erişilebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan yeni kütüphane binamızın projesi hayırlı olsun. Kültür merkezi ve müzemizin de içinde olması ilimize kültürel bir miras olarak kalacaktır. Yeni halk kütüphanesi, şehrin en gözde yerlerinden Lise Caddesi ve Sivas Caddesi'nden kolay ulaşılabilecek, her yaştan okura, sanatsevere açık olacak, Yozgat'ın sanat ve kültür odağı olacak."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'a yeni kütüphane yapılacak - Son Dakika


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