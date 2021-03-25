Yozgat Adliyesi'nden vurulan savcı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Yozgat Adliyesi, Sorgun ilçesi cumhuriyet savcısının vurularak yaralanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Adliyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ö.S.'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.'nin silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Ö.S.'nin evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak, olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S'nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" denildi. - SİVAS