Yozgat AK Parti ile Hizmetlere Kavuştu"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın AK Parti ile hizmetlere kavuştuğunu söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın AK Parti ile hizmetlere kavuştuğunu söyledi.



Anadolu Ajansı Yozgat Bürosu'nu ziyaret eden Başer, yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı ile Türkiye'nin olduğu gibi Yozgat'ın da büyük hizmetlere kavuştuğunu ve bundan sonra da hizmet almaya devam edeceğini belirtti.



Yozgat'ın eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük değişim yaşadığını anlatan Başer, "Yapılan yatırımlarla istihdama da büyük katkı sağlanmıştır. Devlet hastanesinde 60 civarında doktor görev yaparken şehir hastanemizde 120'nin üzerinde doktorumuz halkımıza hizmet vermektedir. Hastanede yaklaşık bin yardımcı eleman istihdam edilmektedir. Bugün şehir hastanemizin 2 bin 500 kişinin üzerinde çalışanı bulunmaktadır. İlimizde diş hastanesi tamamlanmış ve yakın zamanda hizmete açılacaktır." diye konuştu.



Yine çok az ilde bulunan Diyanet Eğitim Merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Başer, "Adalet Eğitim Merkezimizin de inşaatı hızla sürmektedir. 3 yerde bulunan bu merkezin 4'üncüsü ilimize yapılmaktadır. Bunlar şehrimiz için önemli yatırımlardır. Bu önemli hizmetlerin hayata geçmesiyle yapılacak istihdamın yanında şehrimize sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.



Yozgat'a 2 bin 500 kişilik cezaevi yapıldığını ve inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Başer, "Burada yaklaşık bin infaz koruma memuru görev yapacak. Bunun yanında bir tabur asker bulunacak." dedi.



Başer, Yozgat merkezde olduğu gibi ilçelerde de eğitim, sağlık alanında çok sayıda hizmet sunulduğunu dile getirerek, "İlçelerimizin tamamına yakınında hastanelerimiz yenilenmiştir. Okullarımızın hem sayısı artırılmış hem de fiziki şartları iyileştirilmiştir." değerlendirilmesinde bulundu.



Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Başer, şöyle devam etti:





"Şuan üst yapıda ray döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bozok Havaalanı inşaatı sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde havaalanının 2022'de tamamlanacağını söyledi, ayrıca Yozgat'a askeri eğitim birliği kurulacağının sözünü verdi. Yozgat'a hizmeti yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz."





Yozgat halkının her zaman AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Başer, "31 Mart seçimlerinde de yine Yozgat halkının AK Parti'nin yanında olacağına inanıyorum. Yeni dönemde de Yozgat AK Parti ile belediye başkan adayımız Celal Köse ile yeni hizmetlere kavuşacak." şeklinde konuştu.

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