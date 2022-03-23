Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

23.03.2022 14:55
Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda konuşan Vali Polat, bağımlılıkla mücadele eden kurumların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının güdümündeki çalışmaları ve yapılması gerekenleri ele aldıklarını, değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

Polat, "Bağımlı olmadan herhangi bir maddeye bulaşmadan çocuklarımızın önünü nasıl açabiliriz, onları sosyal, kültürel faaliyetlerle yetiştirmemiz için neler yapabiliriz, onları görüştük. Amacımız her çocuğumuzu lisanslı sporcu yapmak, her bir çocuğumuzun müzik aleti çalmasını, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. " dedi.

Bağımlıların kurtarılması ve topluma yeniden kazandırılması için çaba sarf edildiğini aktaran Polat, "Benim başıma gelmez dememek lazım, her ailenin başına gelebilecek bir konu, onun için topyekun mücadele etmemiz lazım. Tüm STK'lerimizle kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizle ve aile bazlı anne babalarımızı da bu işin içerisinde olduğu bir mücadele olması lazım. Rabbim hiçbir çocuğumuzu hiçbir kardeşimizi bağımlı hale getirmesin diye dua ediyoruz. Bağımlı olan kardeşlerimizin bir önce kurtulması için devletimizin tüm imkanları ile yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ziya Polat, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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