Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı - Son Dakika

Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı

17.03.2021 12:22
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı, System.String[]

Alaşehirli avukatlar Kocaeli Gebze'de görev başındayken öldürülen meslektaşları Ersin Arslan'a yapılan hain saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.

Alaşehirli avukatlar Kocaeli Gebze'de görev başındayken öldürülen meslektaşları Ersin Arslan'a yapılan hain saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki avukatlar Alaşehir adliye binasının önünde toplanarak icra için gittiği Gebze'de ev sahibi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Arslan'ı düzenledikleri saygı duruşu ile andı.

Alaşehirli avukatlar adına basın açıklamasını okuyan Avukat Mahmut Horasan, "Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim 'hukukun üstünlüğü' diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunamamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze'de öldürüldük! İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik, hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük." dedi.

Davaya müdahil olacaklar

Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşları Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü dileyen Horasan açıklamasını şöyle tamamladı: "Üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz." - MANİSA

Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı
Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı

İstanbul Barosu, Yozgat Barosu, Ersin Arslan, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehirli avukatlar saldırıyı kınadı - Son Dakika


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