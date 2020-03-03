Yozgat bayraklarla donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat bayraklarla donatıldı - Son Dakika

Yozgat bayraklarla donatıldı

7 saat önce

Yozgat Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehirde bulunan billboardları ve belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı.

Yozgat bayraklarla donatıldı, System.String[]

Yozgat Belediyesi, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehirde bulunan billboardları ve belediye binasını Türk bayraklarıyla donattı.


Suriye'de Esed rejiminin alçak saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle, kentin birçok bölgesine Türk bayrakları asan Yozgat Belediyesi, şehri adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.


Tüm Vatandaşların ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, bayrağını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir. Bizlerde belediye binamızı ve billboardlarımızı Şanlı Bayrağımızla süslemek istedik. Tüm hemşehrilerimizi ev ve iş yerlerine Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum" dedi. - YOZGAT

Bahar Kalkanı Harekatı, Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:12:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat bayraklarla donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]