Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2) - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı: 7 belediye çalışanı 'zimmet' suçundan gözaltında (2)
4 KİŞİ TUTUKLANDIYozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç., A.U.K., İ.C.A. ve M.B.T. tutuklanırken, Ö.Ş., U.Ü. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:05 Kaynak: DHA
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