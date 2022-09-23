Yozgat'ta Millet Bahçesi inşaatı sürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Millet Bahçesi inşaatı sürüyor

23.09.2022 18:04
Yozgat'ta Millet Bahçesi inşaatı sürüyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Millet Bahçesi inşaatının sürdüğünü, 2023 yılı mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Millet Bahçesi inşaatının sürdüğünü, 2023 yılı mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Yozgat Millet Bahçesi inşaatında incelemede bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Köse, gazetecilere, buranın şehre önemli bir değer katacağını belirtti.

Köse, Millet Bahçesi'nin konum olarak valilik karşısında kentin en güzel yerlerinden birine sahip olduğunu belirterek, "Bu alanda daha önce ikişer katlı konutlar bulunuyordu. 300'e yakın hak sahibiyle anlaşma yaptık. Hak sahiplerine TOKİ tarafından 140 metrekare daire yapılmakta." dedi.

Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare alana inşa edildiğini aktaran Köse, şu bilgileri verdi:

"İçinde millet kıraathanesi, halı saha, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, süs havuzları, yürüyüş parkuru, kamelyalar yer alıyor. İnşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah 2023 mayıs ayında hizmete açacağız. Burası şehrimize değer katacak. İnsanlarımız rahatlıkla gelip burada vaktini geçirebilecek. Bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Köse, şehrin altyapısında da yenileme çalışmalarının başladığını ifade etti.

Kentin altyapısında özellikle su şebekesinde büyük sıkıntı yaşandığını dile getiren Köse, "40-50 yıl önce yapılmış pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi neredeyse kayıp oluyor. Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız destek oldu. Şu anda 8 mahallemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor." diye konuştu.

Köse altyapıyla birlikte üstyapıyı da yenileyeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması var. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale getireceğiz."

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Millet Bahçesi inşaatı sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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