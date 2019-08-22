Yozgat Belediye Başkanı Köse, asfalt çalışmalarını inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Diş Hastanesi önü ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Vadisi yol asfalt serimi ile Cemil Çiçek Bulvarı menfez çalışmasını inceleyen Köse, çalışmaların sorunsuz yürüdüğünü belirtti.

Köse, vatandaşın bir an önce yeni yollarına kavuşması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt ile kaldırım ve kavşak çalışmaları da sürüyor. Diş Hastanesi önündeki çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Hal binası yanında açtığımız yeni caddemizin altyapısı tamamlandı. Spor Vadisi etrafında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgenin tamamını asfaltlayacağız. Binlerce vatandaşımız burada ikamet ediyor. Yıllardır çile çekiyorlar. Bu yüzden bu bölgeye öncelik verdik."