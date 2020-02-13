Yozgat Belediye Başkanı Köse, başarılı sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan judo ve kick boksçuları ödüllendirdi.

Köse, makamında kabul ettiği sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Köse, sporcuların elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Köse, tüm çocukların ve gençlerin mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmeleri gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz Yozgat'ımızın çocuklarının spor yapmasını başarılar elde etmesini arzu ediyoruz. Bu yüzden Bozokspor'u bünyemize kattık. İnşallah ilerleyen zamanlarda, bu sporcularımızı da kulübümüze katmak istiyoruz. Bozokspor sadece futboldan ibaret olmayacak. İçerisinde basketbol, güreş, hentbol, judo, tekvando, kick boks, tenis, yüzme gibi spor dallarını barındıracak. Biz kulübümüzü sporcu fabrikası yapacağız. İnşallah Bozokspor'u marka haline getireceğiz. Yozgat'ta spor yapan tüm çocuklarımızı kucaklayacağız."

Sporcular da Başkan Köse'ye teşekkür etti.