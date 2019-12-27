Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül

6 saat önce

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında yılın spor haberi kategorisinde "Halı saha" haberiyle ödülüne layık görülen AA muhabiri Ömer Ertuğrul, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından da ödüllendirildi.

Yozgat Belediye Başkanı Köse'den AA muhabiri Ertuğrul'a ödül, System.String[]

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında yılın spor haberi kategorisinde "Halı saha" haberiyle ödülüne layık görülen AA muhabiri Ömer Ertuğrul, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından da ödüllendirildi.

Köse, makamındaki törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülden dolayı Ertuğrul'u tebrik etti.

Şehirde çocukların evlerinin yanında bulunan tarihi bir konağın bahçesini halı ve kilimlerle kendilerine "halı saha" yaptığını belirten Köse, bunu da haberiyle AA muhabiri Ömer Ertuğrul'un Türkiye ve Yozgat'ın gündemine taşıdığını ifade etti.

Haberin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının harekete geçtiğini dile getiren Köse, "Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla yakından ilgilendi. Kısa süre içeresinde çocuklarımıza halı saha yapıldı, çocuklarımız çok mutlu oldu. Yaptığı haberle halı sahanın yapılmasına ve şehrimize bir eser kazandırılmasına vesile olan Ömer Ertuğrul kardeşimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Köse, Ertuğrul'a Kur'an-ı Kerim ve Yozgat'ın simgesi saat kulesinin maketi hediye etti.

Celal Köse, Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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