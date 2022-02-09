Yozgat Belediye Başkanı Köse'den işçilere zam müjdesi - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, taşerondan geçen işçilerin ücretlerine yüzde 20 oranında ek zam yapacaklarını söyledi.

Hizmet-İş Yozgat Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Köse, işçilerin enflasyon karşısında ezilmemesi için adımlar attıklarını belirtti.

Köse, 2022 yılı birinci döneminde enflasyon oranını yüzde 20 kabul ederek aynı oranda işçi maaşlarına yansıtılacağını ifade ederek, "2. dönemde ise memurlar için uygulanacak enflasyon oranı aynı şekilde işçimizin maaşına yansıtılacak. Belediyemiz bünyesinde çalışan emekçi kardeşlerimiz her zaman çalışmalarıyla bizlerin yüzünü ak ettiler. Bizler de onlarla anlaşma yaparken şartlarımızı sonuna kadar zorluyor, en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İşçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini aktaran Köse, "Bundan sonraki süreçte hükümetimiz devletimiz tarafından açıklanan memur maaşlarına verilen enflasyon farkını işçi kardeşlerimize vererek onları ezdirmeyeceğiz. Daha öncesinde şirket üzerinden çalışıp taşerondan kadroya geçen mimar, mühendis ve tekniker kardeşlerimiz de var. Onlar içinde ayrıca hatırı sayılır bir iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan maaş zammı için Hizmet-İş Sendikası ile ek protokol imzalandı.