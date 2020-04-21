Yozgat Belediye Başkanı Köse'den İstiklal Marşı çağrısı - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşları 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu bir şekilde kutlanamayacağını belirtti.

23 Nisan akşamı saat 21.00'de halkı evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı coşkuyla okumaya çağıran Köse, "Tüm Yozgat'ı ve kalbi ülkesiyle atan herkesi evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşı'nı coşkuyla ve gururla okumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.