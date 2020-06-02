Yozgat Belediye Başkanı Köse'den 'zimmet' açıklaması - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Köse'den 'zimmet' açıklaması

YOZGAT - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Mülkiye Müfettişleri ve Sayıştay Denetçilerince yapılan inceleme sonucu 'zimmet' suçu iddiasıyla gözaltına alınan 7 personel hakkında meclis üyeleri ve gazetecilere bilgi verdi.

Kentpark Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen olağanüstü belediye meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Celal Köse, pazar günü emniyet ekiplerince 7 belediye personelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Köse, göreve geldikten hemen sonra belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlükler ve uygun olmayan işlemlerin yapıldığının kuvvetli delillerle bildirildiğini anlatarak,"Yozgat Belediyesinde Pazar günü bir sözleşmeli personel ve taşerondan kadroya geçen çalışanımız soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özellikle göreve geldikten hemen sonra bu iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı uygun olmayan işlemlerin yapıldığı tarafımıza bildirildi. Tabi bu kuvvetli bir dayanaktı. Bizim de bu iddiaya kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Milletimizin bize vermiş olduğu emanete sahip çıkma adına hem de milletimize verdiğimiz sözü yerine getirme adına hem sorumluluk hem zorunluluk addettiğimiz üzere bu iddialara kayıtsız kalamazdık. İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı" dedi.

Yozgat Belediyesi'ne incelenmesi üzere Mülkiyet Teftişleri ve Sayıştay Denetçilerini belediyeye davet ettiğini açıklayan Köse, "Arkadaşlarımız gelen bilgileri değerlendirdi ve burada bir iddia olduğunu ve iddianın da somut olduğunun biz farkına varınca 18 Temmuz 2019 tarihinde 7873 sayılı yazımızla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden Mülkiye Müfettişleri ve Sayıştay Denetçilerinin Yozgat Belediyemize davet ettik. Özellikle 2016 tarihinden 2018 tarihine olan işlemlerimizi denetlenmesi yönünde. Müfettişler ve denetçiler tarafından 100 gün boyunca gerekli denetlemeler yapıldı ve 2 ay boyunca da rapor yazımı devam etti. Rapor yazımı sonucunda da gerekli görmüşler ki Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunarak görev yerine iade oldu. Cumhuriyet Başsavcılığımız, Yozgat Emniyetimizle birlikte tahkikatı devam ettirdi ve pazar günü itibariyle de 7 belediye çalışanımızı soruşturma kapsamında gözaltına aldılar" şeklinde konuştu.

Köse son olarak bu süreçle birlikte yargının, hukukun vereceği karara herkesin saygı durması gerektiğini aktardı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü gözaltına alınan belediye çalışanları, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilmişti.