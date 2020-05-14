Yozgat Belediye Başkanı Köse, engelli çocuğa elektrikli bisiklet hediye etti - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, doğuştan yürüme engelli olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren 11 yaşındaki Hüseyin Mert Satıcı'ya, elektrikli engelli bisikleti hediye etti.

Belediye Başkanı Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce eşi Nagihan Köse ile Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden Satıcı ailesini ziyaret ederek, Hüseyin Mert için ihtiyaçları hakkında anne Ayşe Satıcı'dan bilgi aldıklarını söyledi.

Hüseyin Mert'in elektrikli bisiklete ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra, kısa sürede bu ihtiyacı belediye olarak karşıladıklarını aktaran Köse, "Hüseyin Mert, 5'inci sınıfa giden başarılı bir öğrenci inşallah bundan sonra bu bisiklet ile okuluna daha rahat gidip gelecek." dedi.

Köse, kendilerini aileyle ilgili yönlendiren AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ı telefonla arayarak aileyle görüştürdü.

Bozdağ, yardımlarından dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Doktorların ve annenin gayretiyle Hüseyin Mert'in kısa sürede yürüyeceğine inandığını ifade eden Bozdağ, "Engelliler hem ailelerinin hem de Allah'ın bize emaneti biz hem onlara hem ailelerine sahip çıkacağız. Bu bizim vazifemiz." diye konuştu.

Anne Ayşe Satıcı, Hüseyin Mert ve Yozgat İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan da desteklerinden dolayı Bozdağ ve Köse'ye teşekkür etti.

Köse, Hüseyin Mert'e kas gelişimini gösteren cihaz ile tablet bilgisayar da hediye etti.