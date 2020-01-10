Yozgat Belediye Başkanı Köse, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Belediyenin Nohutlu Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilerin gününü kutlayan Köse, gazetecilerin zaman gözetmeksizin gece gündüz çalışan kişiler olduğunu söyledi.

Köse, gazetecilerin kamuoyunun gözü, kulağı ve vicdani kanaati olma gibi önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş¸ tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Kendi fikirlerini savunan, halkın iradesine saygı duyan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Köse, 2020 yılında belediye olarak yapacakları projeler hakkında da bilgi verdi.