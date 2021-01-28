Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati - Son Dakika

Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati

28.01.2021 14:25

Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati Irak'ta DEAŞ terör örgütünün saldırısında eşini kaybederek ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan, Türkiye'ye gelerek Yozgat'a sığınan aileye şefkat eli uzatıldı.

Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati

YOZGAT - Irak'ta DEAŞ terör örgütünün saldırısında eşini kaybederek ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan, Türkiye'ye gelerek Yozgat'a sığınan aileye şefkat eli uzatıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşleriyle birlikte 2 yıl önce 6 çocuğu ile Yozgat'a yerleşen Iraklı Amaal ailesini ziyaret etti.

Aileye gıda, temizlik, eşya, giysi ve yakacak desteği sağlanması konusunda yardımcı olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, aynı sofrada buluştu.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette aile halkının mutluluğu da gözlerine yansıdı.

Yozgat'ta geçim sıkıntısı çeken ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, "Irak'tan 2 yıl önce 6 çocuğu ile ilimize gelmiş bir aileyi emniyet müdürümüz ile birlikte ziyaret ettik. Onların sofralarına misafir olduk. Onların dertlerine ortak olduk. Bundan sonraki yaşamlarında da onların devamlı yanlarında olacağız. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın ama vatanından da ettiğinde Cumhurbaşkanımız gibi ensarlık vazifesi yapacak liderli ülkelere olsun ki onlara sahip çıkalım. Biz her zaman göçmenlerimizin darda kalmış ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati
Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati
Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati
Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati

Celal Köse, Nuri Köse, Mülteci, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iraklı sığınmacı aileye devlet şefkati - Son Dakika


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