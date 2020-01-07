Yozgat Belediye Başkanı Köse, kütüphanedeki öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediye Başkanı Köse, kütüphanedeki öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Köse, kütüphanedeki öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek not defteri, kalem hediye etti, meyve ikramında bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Köse, kütüphanedeki öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek not defteri, kalem hediye etti, meyve ikramında bulundu.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Köse, öğrencilerin belediyeden beklentilerini de not aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Köse, kütüphanede ders çalışan gençlerle bir araya geldiklerini, onlarla sohbet edip isteklerini dinlediklerini söyledi.

Köse, daha önce "Yozgat'ın Genç Elçileri Projesi" ile 81 ilden öğrencileri kentte ağırladıklarını anımsatarak, "Şimdi projenin devamı olarak öğrenci ziyaretlerimiz başladı. Bunlardan biri kütüphane ziyareti oldu. Kalem ve not defteri dağıttık. Arkadaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Yozgat Belediyesi'nin tüm imkanları öğrenci kardeşlerimize sonuna kadar açıktır." dedi.

Öğrenciler de Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür etti.

Celal Köse, Nuri Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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