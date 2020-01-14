Yozgat Belediye Başkanı Köse, mahalle toplantıları düzenliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediye Başkanı Köse, mahalle toplantıları düzenliyor - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Köse, mahalle toplantıları düzenliyor

6 saat önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle toplantıları düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını ve belediyeden taleplerini dinliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Köse, mahalle toplantıları düzenliyor, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mahalle toplantıları düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını ve belediyeden taleplerini dinliyor.

Yukarı Çatak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Köse, vatandaşın yerel yönetimlerde söz sahibi olması için yaşadıkları sorunları ve belediyeden beklentilerini iletmeleri için mahalle toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Köse, seçimden önce "Gönül belediyeciliği" sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bugüne elini sıkmadığımız, talebini dinleyemediğimiz hemşehrimiz kalmasın diye gayret gösteriyoruz, mahallelerimizde toplantılar düzenliyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için de teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle halkı ile sohbet eden ve sorunları not alan Köse, "Talepler ilgili müdürlüklerimizin faaliyet gösterdiği alanlara göre dağılıyor. Müdürlerimiz, sorunları en kısa sürede çözmek için gayret sarf ediyor. Sorunların durumuna göre, çözülüp çözülmeyeceği hemşehrilerimize iletiliyor. Sürecin başından sonuna her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu şekilde hemşehrilerimizi yerel yönetimimiz içerisinde söz sahibi yapmış oluyoruz. Mahallemize tekrar geldiğimizde tüm hemşehrilerimize tek tek hesap vererek, şeffaf belediyecilik esasına uygun bir yönetim sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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