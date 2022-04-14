Yozgat Belediye Başkanı Köse, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Yozgat Belediye Başkanı Köse, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi

14.04.2022 14:48
Yozgat Belediye Başkanı Köse, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, millet bahçesi projesinin uygulanacağı alanda yapılan çalışmaları inceledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, millet bahçesi projesinin uygulanacağı alanda yapılan çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Köse, inceleme sonrası gazetecilere, 52 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçesinin inşaat ihalesinin geçen yıl yapıldığını aktardı.

Kent merkezinde Menekşe Evleri olarak bilinen alanda ekonomik ömrünü tamamlamış binaların bulunduğunu belirten Köse, "Yozgat merkezde de bir millet bahçesi ihtiyacı doğmuştu. Buradaki konut sahiplerine yeni konut yaparak buradan çıkartmak hem de bu alanı millet bahçesi olarak değerlendirmek istedik. Millet bahçemizin ihalesi yapıldı. Şu an alan temizle çalışması yapılıyor, ramazan sonuna kadar tamamlanacak. Ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak inşaat çalışması başlayacak." dedi.

Köse, Menekşe Evleri'nde 170 hak sahibinin bulunduğunu ifade ederek, bu hak sahiplerine verilecek 140 metrekarelik konutların inşaatının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Celal Köse, Yozgat, İnşaat, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediye Başkanı Köse, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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