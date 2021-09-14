Üye Girişi
Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı

14.09.2021 16:06
Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı, System.String[]

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra tamamladıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra tamamladıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Köse, seçimlerden sonra, seçim vaatlerini yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını, birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Köse, Yozgat'ın geçmişte siyasi ayrışmaların yaşandığı bir şehir olduğunu anlatarak, "Ama son zamanlarda Allah'a hamdolsun ki siyasi ayrışmalar bir kenara bırakılarak özellikle Yozgat ortak paydasında buluşmak için büyüklerimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. Biz de Yozgat Belediyesi olarak buradayız. Bizler Yozgat üst kimliği oluşturmak ve Yozgat'ı daha ileriye taşımak için el birliğiyle kenti yönetmeye talip olduk. Bundan sonraki süreçte basınımızla, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti temsilcilerimizle, kamuoyumuzla, halkımızla el ele vererek önümüzde kalan süreyi Yozgat'ı daha yaşanabilir bir hale getirmeyi, kendi statüsündeki olan iller arasında bir üst lige taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Yol, kaldırım gibi altyapı hizmetlerinin dışında önemli projeleri başlattıklarını dile getiren Köse, projelerin bir kısmının inşaatının sürdüğünü, bir kısmının da başlamak üzere olduğunu belirtti.

Köse, kent için önemli olan projelerden Çapanoğlu Büyük Camisi projesi inşaatının da sürüdüğünü aktararak, "Proje içerisinde 154 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar, dinlenme parkı yer alıyor. 15 mahallemize halı saha yapıyoruz. İçme suyu şebekemizde yıllardan beri kullanılan asbestli boruların değişimi için proje hazırladık. Kreş ve gündüz bakımevi projesini tamamladık ve yakında açılışı yapılacak. İlimiz için çok önemli olan 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan kültür merkezimizin temelini attık ve bir yıl içerisinde tamamlanacak. Yeni hal ve iş merkezi projemizi de en kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Millet Parkı projemizin de yakın zamanda ihalesi yapılacak." diye konuştu.

Şehir içme suyunda aylık 1,8 milyon lira elektrik harcandığını vurgulayan Köse, "Bu nedenle Güneş Enerji Santrali (GES) projemizi hazırladık ve tükettiğimiz kadar enerjiyi üreteceğiz. Kuracağımız GES ile yıllık 15 milyon lira belediyemize gelir elde edeceğiz. Bunların yanında birçok projemizi de hayata geçireceğiz. Projelerimizin hayata geçmesinde her zaman bizim yanımızda olan ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey, eski meclis başkanımız Cemil Çiçek'e, bakanlarımıza, milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Nohutlu, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı 17:35 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi 17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu 17:15 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. 17:04 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti 16:55 Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu

Son Dakika Haberleri
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:14 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
16:49 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
16:38 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonlar Ligi hakkında konuştu: Kolay değil ama hayal kurabiliriz
16:36 İçinde çorba pişen tencerenin patlaması sonucu 3 çocuk annesinin yüzü yandı
16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
16:20 Eve giren hırsızlar anne ve kızı dövüp altınları çaldı, azmettirici ise evin büyük kızı çıktı
E yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan E yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor         
17:42
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
Faroe Adaları'nda, Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde 1500'e yakın balina ve yunus katledildi         
17:19
Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil         
17:11
Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti         
17:03
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin         
16:50
Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı         
16:31
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
16:12
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 17:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement