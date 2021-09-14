Yozgat Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra tamamladıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Köse, seçimlerden sonra, seçim vaatlerini yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını, birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Köse, Yozgat'ın geçmişte siyasi ayrışmaların yaşandığı bir şehir olduğunu anlatarak, "Ama son zamanlarda Allah'a hamdolsun ki siyasi ayrışmalar bir kenara bırakılarak özellikle Yozgat ortak paydasında buluşmak için büyüklerimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. Biz de Yozgat Belediyesi olarak buradayız. Bizler Yozgat üst kimliği oluşturmak ve Yozgat'ı daha ileriye taşımak için el birliğiyle kenti yönetmeye talip olduk. Bundan sonraki süreçte basınımızla, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti temsilcilerimizle, kamuoyumuzla, halkımızla el ele vererek önümüzde kalan süreyi Yozgat'ı daha yaşanabilir bir hale getirmeyi, kendi statüsündeki olan iller arasında bir üst lige taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Yol, kaldırım gibi altyapı hizmetlerinin dışında önemli projeleri başlattıklarını dile getiren Köse, projelerin bir kısmının inşaatının sürdüğünü, bir kısmının da başlamak üzere olduğunu belirtti.

Köse, kent için önemli olan projelerden Çapanoğlu Büyük Camisi projesi inşaatının da sürüdüğünü aktararak, "Proje içerisinde 154 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi, aşevi, hocalar kahvesi, yeşil alanlar, dinlenme parkı yer alıyor. 15 mahallemize halı saha yapıyoruz. İçme suyu şebekemizde yıllardan beri kullanılan asbestli boruların değişimi için proje hazırladık. Kreş ve gündüz bakımevi projesini tamamladık ve yakında açılışı yapılacak. İlimiz için çok önemli olan 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan kültür merkezimizin temelini attık ve bir yıl içerisinde tamamlanacak. Yeni hal ve iş merkezi projemizi de en kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Millet Parkı projemizin de yakın zamanda ihalesi yapılacak." diye konuştu.

Şehir içme suyunda aylık 1,8 milyon lira elektrik harcandığını vurgulayan Köse, "Bu nedenle Güneş Enerji Santrali (GES) projemizi hazırladık ve tükettiğimiz kadar enerjiyi üreteceğiz. Kuracağımız GES ile yıllık 15 milyon lira belediyemize gelir elde edeceğiz. Bunların yanında birçok projemizi de hayata geçireceğiz. Projelerimizin hayata geçmesinde her zaman bizim yanımızda olan ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey, eski meclis başkanımız Cemil Çiçek'e, bakanlarımıza, milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.