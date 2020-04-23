Yozgat Belediye Başkanı Köse ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye çalışanları, milli mücadelenin 100'üncü yılında İstiklal Marşı'nı okudu.



Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, temizlik işçileri, itfaiye erleri ve zabıta ekibi ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle İstiklal Marşı'nı okudu. Yozgat Belediye binası önünde bir araya gelen Başkan Köse ve belediye çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.



Başkan Köse ve belediye çalışanlarına vatandaşlarda ellerinde Türk bayraklarıyla evlerin balkonundan İstiklal Marşını okuyarak eşlik etti.



Tüm dünyanın korona virüs salgını etkisi altında olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "İnşallah bu virüs belasından rabbim bizleri kurtarsın ve ileriki yıllarda inşallah hep birlikte coşkuyla ülke milleti olarak, tüm dünya çocukları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hep birlikte kutlamayı nasip etsin" dedi. - YOZGAT