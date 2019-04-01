Son Dakika Haberleri: Yozgat Belediye Başkanlığını AK Parti'nin Adayı Celal Köse Kazandı

Yozgat Belediye Başkanlığını AK Parti'nin Adayı Celal Köse Kazandı

26 dakika önce

Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Celal Köse'nin kazanmasının ardından kentte kutlama yapıldı.

Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Celal Köse'nin kazanmasının ardından kentte kutlama yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer, AK Parti'nin seçim müziği eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Celal Köse" şeklinde slogan attı. Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Seçim otobüsü üzerinden konuşan Köse, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıktınız, 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanımıza ve sizlere layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere gönül veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun da teşekkür konuşması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:07 Kaynak: AA

Yozgat, Celal Köse, AK Parti, Güncel
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