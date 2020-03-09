Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor

6 saat önce

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.

Yozgat Belediyesi 250 bin çiçeği toprakla buluşturuyor, System.String[]

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park, bahçe ile refüjlerde bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Başta menekşe olmak üzere 250 bin çiçeği toprakla buluşturacaklarını aktaran Köse, "Yeşillendirme çalışmalarımız başladı ve hızla sürüyor. Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarını renklendiriyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız için çiçek ve ağaç sulama sistemlerini yeniliyoruz, gül ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Amacımız halkımıza temiz ve güzel bir çevre oluşturmaktır." dedi.

Çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulunan Köse, "Özellikle refüjlerde karşıya geçerken vatandaşımızın yaya geçitlerini kullanmaların istiyoruz. Çeklerin üzerine basmasınlar ve koparmasınlar. Hep birlikte çevremizi koruyalım ve temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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