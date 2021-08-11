Yozgat Belediyesi Çamlık Milli Parkı yolunu yeniliyor - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, Çamlık Milli Parkı yolunu "Turizm yolu" olarak yeniden düzenliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı yolunda yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çamlık Milli Parkı'nın Yozgatlılar ve dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen alanların başında geldiğini belirten Köse, "Yine il jandarma komutanlığımıza ve polis okulumuza gelen misafirler ve öğrenciler de bu yolu kullanıyor." dedi.

Köse, Turizm yolunda öncelikle genişletme çalışması yapıldığını ifade ederek, "Şimdi de altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Yol ve kaldırım çalışmalarını da tamamlayıp ışıklandırma yapacağız. Yol kenarındaki evlerin boyalarını yenileyeceğiz, bazı binalara da cephe giydirmesi yaparak, caddemizi daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu caddemiz dışında bu yıl 12 cadde de asfaltlama ve kaldırım çalışması yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.